Defense Ministry presents review of events of last week [VIDEO]

08 January 2023 [12:57] -

By Azernews The Azerbaijani Ministry of Defense presented a review of the events of last week. Footage: </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 1.2rem; line-height: 1.5; font-family: Roboto; background-color: rgb(255, 255, 255);">--</p> </body> </html>

Views: 149