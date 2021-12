First VP Mehriban Aliyeva shares post on President Aliyev's birthday [PHOTO/VIDEO]

Azerbaijani First Vice President Mehriban Aliyeva shared a post on her Instagram page on the occasion of the birthday of President Ilham Aliyev.

</p><p style="border: 0px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 19px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(252, 252, 252);"><br /></p> <a target="_blank" href="http://photos.today.az/images/sus1/ilham mehriban.jpg"><IMG src="http://photos.today.az/images/sus1/t_ilham mehriban.jpg" border=0 /></a><br /><br />