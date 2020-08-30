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Euro continues to rise in price against manat (REVIEW)

30 August 2020 [15:33] - TODAY.AZ

By Trend


Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA) remained unchanged last week, Trend reports.

Accordingly, last week, the average rate was 1.7 AZN/1 USD.


Official AZN/USD exchange rate

Aug. 17

1.7

Aug. 24

1.7

Aug. 18

1.7

Aug. 25

1.7

Aug. 19

1.7

Aug. 26

1.7

Aug. 20

1.7

Aug. 27

1.7

Aug. 21

1.7

Aug. 28

1.7

Average weekly

1.7

Average weekly

1.7


The official rate of the manat against the euro decreased by 0.0135 manat.

The average AZN/EUR rate was 2.0102 manat, accordingly, the average price of manat compared to this currency decreased by 0.0096 manat (0.4 percent). 
 

Official AZN/EUR exchange rate

Aug. 17

2.0156

Aug. 24

2.0052

Aug. 18

2.0219

Aug. 25

2.008

Aug. 19

2.0284

Aug. 26

2.008

Aug. 20

2.0141

Aug. 27

2.0114

Aug. 21

2.0190

Aug. 28

2.0187

Average weekly

2.0198

Average weekly

2.0102


The official rate of the manat against the ruble grew by 0.0001 manat.

The average AZN/RUB rate was 0.0226 manat, the average price of manat compared to this currency decreased by 0.0006 manat (2.5 percent). 
  

Official AZN/RUB exchange rate

Aug. 17

0.0233

Aug. 24

0.0228

Aug. 18

0.0231

Aug. 25

0.0228

Aug. 19

0.0232

Aug. 26

0.0226

Aug. 20

0.0232

Aug. 27

0.0225

Aug. 21

0.0230

Aug. 28

0.0227

Average weekly

0.0232

Average weekly

0.0226


The official rate of the manat against the Turkish lira increased by 0.0007 manat.

The average AZN/TRY rate was 0.231 manat, the average price of manat compared to this currency decreased by 0.0005 manat (0.2 percent).

Official AZN/TRY exchange rate

Aug. 17

0.2307

Aug. 24

0.2321

Aug. 18

0.2302

Aug. 25

0.2304

Aug. 19

0.2305

Aug. 26

0.23

Aug. 20

0.2331

Aug. 27

0.2311

Aug. 21

0.2331

Aug. 28

0.2314

Average weekly

0.2315

Average weekly

0.231


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URL: http://www.today.az/news/business/196752.html

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