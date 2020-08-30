Euro continues to rise in price against manat (REVIEW)

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By Trend
Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA) remained unchanged last week, Trend reports.
Accordingly, last week, the average rate was 1.7 AZN/1 USD.
|
Official AZN/USD exchange rate
|
Aug. 17
|
1.7
|
Aug. 24
|
1.7
|
Aug. 18
|
1.7
|
Aug. 25
|
1.7
|
Aug. 19
|
1.7
|
Aug. 26
|
1.7
|
Aug. 20
|
1.7
|
Aug. 27
|
1.7
|
Aug. 21
|
1.7
|
Aug. 28
|
1.7
|
Average weekly
|
1.7
|
Average weekly
|
1.7
|
Official AZN/EUR exchange rate
|
Aug. 17
|
2.0156
|
Aug. 24
|
2.0052
|
Aug. 18
|
2.0219
|
Aug. 25
|
2.008
|
Aug. 19
|
2.0284
|
Aug. 26
|
2.008
|
Aug. 20
|
2.0141
|
Aug. 27
|
2.0114
|
Aug. 21
|
2.0190
|
Aug. 28
|
2.0187
|
Average weekly
|
2.0198
|
Average weekly
|
2.0102
|
Official AZN/RUB exchange rate
|
Aug. 17
|
0.0233
|
Aug. 24
|
0.0228
|
Aug. 18
|
0.0231
|
Aug. 25
|
0.0228
|
Aug. 19
|
0.0232
|
Aug. 26
|
0.0226
|
Aug. 20
|
0.0232
|
Aug. 27
|
0.0225
|
Aug. 21
|
0.0230
|
Aug. 28
|
0.0227
|
Average weekly
|
0.0232
|
Average weekly
|
0.0226
|
Official AZN/TRY exchange rate
|
Aug. 17
|
0.2307
|
Aug. 24
|
0.2321
|
Aug. 18
|
0.2302
|
Aug. 25
|
0.2304
|
Aug. 19
|
0.2305
|
Aug. 26
|
0.23
|
Aug. 20
|
0.2331
|
Aug. 27
|
0.2311
|
Aug. 21
|
0.2331
|
Aug. 28
|
0.2314
|
Average weekly
|
0.2315
|
Average weekly
|
0.231
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